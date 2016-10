Jalkakäytävälle pysäköiminen

Maalaisjärki on näemmä katoavaa kansanperinnettä. Tämä tulee väkisin mieleen seuratessa autorallia Osuuspankin ja apteekin välisellä kevyenliikenteen osuudella.

Viime kesänäkin perheemme liikkuessa lastenrattaiden ja pienen pyöräilijän kanssa pankin edustalla, saimme väistellä niitä viittä henkilöautoa, jotka sinnikkäästi olivat pysäköineet jalkakäytävälle sikin sokin. Tapahtui se, mitä pienelle miehenalulle ei olisi toivonut. Tasapainon ollessa muutenkin hakusessa, hän kaatui asfalttiin naama edellä. Onneksi kypärä suojasi suuremmilta ruhjeilta.

Vaikea on selittää, miksi autot on pysäköity jalkakäytävälle ja niitä sitten yritetään väistellä törmäilyjen välttämiseksi. Mielessä on käynyt myös se, että kuka on ”maksumies”, jos ko. tilanteessa tulee kolhaisseeksi siihen pysäköityä autoa?

Ymmärrän hyvin pysäköinnin tarpeen silloin, kun liikkumisessa on rajoitteita ja on tarve päästä oven eteen. Sitä varten on aivan omat paikatkin nykyisin merkitty (taksi & inva) liikennemerkein ja kivetykseen tehdyillä ruudukoilla osoitettu. Mutta kun ”minä itte” -mania on vallalla, niin mikä siihen auttaa…?

Pysäköintikieltomerkki on Otto Mannisen tien alussa ja kieltää pysäköinnin ajoradan reunaan. Miten ihmeessä voidaan kuvitella, että jalkakäytävälle pysäköinti olisi luvallista? Koska kunnassa ei ole pysäköinninvalvontaa, eikä sitä kukaan muukaan viranomainen valvo, ovat nämä merkit mielestäni merkityksettömiä.

Parkkipaikkojahan riittää ja niitä on liikerakennuksen ja kadun molemmin puolin, mutta 20-30 metrin matka kävellen on ilmeisesti liian suuri rasite nykyihmiselle ?!

Tiedän, että emme ole ainoita, jotka ovat asiaan huomiota kiinnittäneet. Mikähän tähän olisi neuvoksi? Löytyisikö keneltäkään ideoita?

Tapio Kallberg