Yrittäjä Mona Mikkonen maalasi talkoilla sotaveteraanin talon yhdessä Camilla Caleniuksen kanssa

Hokkalainen maalausalan yrittäjä Mona Mikkonen maalasi sotaveteraanin talon talkoilla viime keväänä yhdessä Camilla Caleniuksen kanssa. Sotaveteraanin talon talkoilla tehdyssä kunnostuksessa oli mukana runsaasti yrittäjiä eri puolelta Suomea.

Mona Mikkonen sai tiedon 92-vuotiaan mäntsäläläisen sotaveteraani Kalle Niukkasen kodin maalaustarpeesta Facebookin kautta.

Hän kävi ennakolta katsomassa veteraanin taloa ja tulevaa maalausurakkaa. Sotaveteraanin talo on perinteinen rintamamiestalo, joka oli selvästi maalauksen tarpeessa. Eteläseinältä maali oli lähes täysin hilseillyt pois.

Veteraani oli joutunut jo yhden talven asumaan sukulaistensa luona kotitalonsa huonon kunnon vuoksi, mutta kova tahto oli takaisin omaan kotiin. Omat voimat eivät enää kunnostukseen riittäneet, eikä pieni eläke taipunut rakennusammattilaisten palkkaamiseen.

– Yhden reissun tein toukokuun alkupuolella, jossa rapsuttelin vanhaa maalia pois, pesin painepesurilla ja tein homepesun. Sain sen siihen kuntoon, että seuraavalla kerralla pääsi suojaamaan ja maalaamaan, Mikkonen.

Itse maalausurakka ajoittui toukokuun loppupuolelle. Mukaansa hän pyysi veljensä Joni Pietarisen yrityksessä oppisopimuksella maalariksi opiskelevan Camilla Caleniuksen.

– Hän on ihan nuoruudesta asti hyviä ystäviäni. Jonille soitin, että antaako hän työntekijän lainaan. Kerroin, että noin kolme päivää meillä menee, ja hän sanoi, että ilman muuta. Kun kysyin Camillalta, hän oli ihan tohkeissaan ja soitti minulle, että milloin me lähdetään.

Maalausurakka kesti kaksi päivää.

– En olisi etukäteen uskonut, että saadaan se siinä ajassa valmiiksi. Oli hienoa, että Camilla lähti mukaan, koska ei sitä yksinään pystynyt kahteen päivään tekemään.

Maalausurakan aikana naisille tuli eteen vielä pieni vastus; maalausruisku aamusta, kun lahjoitusmaali ei soveltunutkaan ruiskumaalaukseen. Urakka menikin pensselihommiksi.

Mikkonen ja Calenius maalasivat talkoilla ja palkatta veteraanin talon ulkoverhouksen, ikkunanpuitteet ja ulko-oven. He saivat maksutta käyttöön työssä tarvittavan nosturin.

Auttamisen halu tarttui ja talkoissa hajonneen maalausruiskun korjasi paikallinen PP-Electro, joka ei ottanut korjaustyöstä maksua. Maalaustöissä tarvittavat suojamuovit ja teipit naiset saivat lahjoituksena kangasniemeläiseltä Mitos Oy:ltä.

– Tosi hyvältä tuntui osallistua ja oli hyvä mieli tehdessä, vaikka siitä ei penniäkään saa. Kun varsinkin tekee sotaveteraanille.

