Museovirasto linjasi kirkkoremonttia

Kirkon remontin kakkosvaiheen suunnittelu on viimein nytkähtämässä eteenpäin. Museovirasto on antanut vastauksensa seurakunnan alustavaan kyselyyn, jolla pyrittiin selvittämään viraston periaatteelliset näkemykset seurakunnan toiveisiin kirkon korjauksessa.

– Kaikkia toiveita ei ole vastauksen perusteella mahdollista toteuttaa. Museovirasto ei esimerkiksi hyväksy kirkkosaliin tilamuutoksia, joissa saliin rakennettaisiin huoneita, kertoo talouspäällikkö Jarmo Snicker.

Seurakunta on muun muassa toivonut urkulehterin alle ns. morsiushuonetta, mikä parantaisi parantaisi kirkon käytettävyyttä.

Sen sijaan pohjoisen sisäänkäynnin yhteyteen rakennettavalle pyörätuoliluiskalle museovirasto näyttää vihreää valoa.

– Vielä lokakuussa pidämme palaverin, jossa katsomme mitä suunnitelmista karsitaan ja mitä lähdetään viemään eteenpäin. Lopulliset suunnitelmat menevät vielä lausunnolle mm. museovirastoon ennen kuin rakennuslupaa haetaan, Snicker sanoo.

Hän arvioi suunnitelmien hyväksymisen ja kilpailutuksen vievän aikaa niin, että kirkkoremontti päässee alkamaan aikaisintaan keväällä pääsiäisen jälkeen.