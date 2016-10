Eränetti on miesten karkkikauppa

Tarvikkeet unelmiesi metsästykseen, lupaa slogan Eränetin verkkosivulla. Silmäys verkkokaupan sisältöön kertoo, että tarjolla on kaikkea mitä metsästystä, kalastusta, ulkoilua ja retkeilyä harrastava saattaa kuvitella. Ja paljon on sellaistakin, mitä ei osaa edes kuvitella.

– Tämä on vähän sellainen suomalaisen miehen karkkikauppa, kuvaa yrittäjä Tero Talvikunnas.

Tällä hetkellä suosituimmat tuotteet löytyvät elektroniikan parista. Esimerkiksi tallentavat ja lähettävät riistakamerat ovat kysyttyjä. Niitä eivät hanki ainoastaan metsästäjät.

– Varmaan puolet kameroista myydään nykyään valvontakameroiksi, sanoo Talvikunnas.

– Olemme olleet Kangasniemen kunnan osastolla mökkimessuilla kolmena vuonna. Siellä selvästi on tullut esiin, että mökkikansa on havainnut riistakameroiden kätevyyden valvontahommissa. Ovat kevyempiä, helpompia ja halvempia kuin kiinteät valvontajärjestelmät.

Talvikunnas korostaa, että verkkokauppiaan markkinat ovat globaalit.

– Oleellista ei ole tuotteet suomalainen hinta vaan sen hinta maailmalla.

– Suomalaisten kielitaito on varsin hyvä. Hintoja ja laatutietoja vertaillaan kansainvälisesti. Jos tuotteen saa muualta halvemmalla kuin suomalaisesta kaupasta, ostetaan se sieltä muualta. Meidän hintojemme on oltava globaalisti kilpailukykyisiä.

Verkkokaupan toimijalle globaali kilpailu asettaa kovia vaatimuksia. Tuotteita ei voi ostaa tukkureilta, jotka lisäävät hintaan omat lisänsä.

– Jos aikoo pärjätä kilpailussa, pitää etsiytyä tuotannon alkulähteille ja ostaa tavarat suoraan valmistajilta. Se tuo tietenkin toimintaan omat haasteensa. Itse vietän vuosittain pari viikkoa Kiinassa ja viikon USA:ssa hyviä kontakteja etsien.

Eränetin kaikki omat toiminnot on keskitetty Kangasniemelle, vanhaan poliisitaloon.

– Voinkin sanoa olevani kangasniemeläinen, joka on eniten viettänyt aikaansa putkassa, Talvikunnas nauraa.

Tilat ovat hyvät ja muutenkin Kangasniemi on verkkokaupan yritykselle erinomainen sijaintipaikka.

– Ennen toimittiin pääkaupunkiseudulla. Lähin matkahuolto oli kymmenen kilometrin päässä ja ruuhkissa päivittäisen logistiikan hoitoon saattoi mennä pari tuntia. Täällä riittää, kun lasket mäen alas ja olet jo matkahuollon pihassa. Lisäksi posti hakee lähtevät tuotteet häkillä omasta pihasta. Logistisesti Kangasniemi on meille erinomainen toimintapaikka.

– Tärkeää on sekin, että täältä saa hyvää työvoimaa. Mikään firma ei pyöri ilman fiksuja ihmisiä. Hyvä jengi on yritykselle tärkeä voimavara.