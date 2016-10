Päivätoiminnan paikka on keskustassa

Ikäihmiset viihtyvät hyvin päivätoiminnan nykyisissä tiloissa Artturin apteekissa, Otto Mannisen tie vitosessa. Jo pelkkä ajatus muutosta hirvittää päivätoiminnan aktiivikäyttäjiä.

– Tämä on toiminnalle hyvä paikka. Ollaan ydinkeskustassa, kaikkien palveluiden äärellä. Apteekit ja kaupat ovat tässä lähellä, joten päivätoiminnan käynnin yhteyteen voi hyvin suunnitella muuta asiointia, painotti aktiivisesti Artturin apteekissa käyvä Lea Kärnä, kun muuttouhka nousi esiin viime viikolla järjestetyssä keskustelussa.

– Jos meidät pakkosiirretään tuonne mäelle, kirjaston nykyisiin tiloihin, saattaa moni nykyinen kävijä jättää tulematta.

Päivätoiminnan muuttopuheet on käynnistänyt kunnan periaatepäätös, jonka mukaan kaikki kunnan toiminnat pitäisi siirtää omiin tiloihin. Virallisia päätöksiä siirrosta ei vielä ole olemassa, eikä varmuutta paikastakaan, johon ikäihmisten kokoontumiset pitäisi siirtää.

– Minulle on kerrottu, että toimintamme aiotaan siirtää nykyisin kirjaston käytössä olevaan kiinteistöön, johon todennäköisesti siirtyy myös Puulan seutuopiston toimintoja, kertoi päivätoiminnan ohjaaja Terttu Mattila.

Alustavan tutustumisen perusteella tarjotut tilat eivät sovellu päivätoiminnan käyttöön. Tilat ovat ahtaat ja vaativat mittavan remontin. Esimerkiksi tilojen ovet ja vessat eivät ilman remonttia sovellu rollaattoreilla liikkuvien ihmisten käyttöön. Nykyisestä tilasta päivätoiminta maksaa vuokraa kuukaudessa 800 euroa. Kirjastotilojen sisäinen vuokra olisi tiettävästi noin 2000 euron luokkaa.

– Iso ongelma on ikäihmisten mukaan myös se, että päivätoimintakäynnin ja muun asioinnin yhdistäminen ei onnistu, jos toiminta siirretään sivummalle. Kauppareissut, apteekkikäynnit ja muu asiointi keskustassa hankaloituu ja jopa estyy, jos kirjaston tiloihin siirrytään. Ylä- ja alamäen kulkeminen rollaattorilla ei onnistu, sanoi Mattila.

Ikäihmiset ilmaisivat itse kantansa vahvoin sanoin: nykyinen tila keskustassa on toiminnalle paras, ja se haluttaisiin säilyttää. Pirkko Nykänen luovutti ikäihmisten kirjelmän perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antti Lindqvistille edelleen valtuustolle toimitettavaksi.

– Olemme huolissamme, jos toimintamme siirretään Kappalaisenkujalle. Haluaisimme rauhallisen ja meluttoman tilan läheltä keskustan palveluita. Nykyinen tila on viihtyisä ja rauhallinen, ja meille erittäin sopiva, todettiin kirjelmässä.