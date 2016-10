Vuoden positiivisin: Kateutta vailla

Koin melkoisen yllätyksen, kun minut valittiin yrittäjäyhdistyksen järjestämässä äänestyksessä vuoden positiivisimmaksi kuntalaiseksi. Arvostan ja kunnioitan valintaa suuresti. Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää kaikkia äänestäjiä ja onnitella 83 muuta ääniä saanutta henkilöä. Jokainen on oman elämänsä paras ja positiivisin lähettiläs.

Valitsijat tuskin tiesivät siitä puutteesta, jonka olen saanut syntymälahjana. En nimittäin tunne minkäänlaista kateutta. En myöskään tunnista sellaista ympärilläni. Vaikka kateus voisi parhaimmillaan olla ehtymätön dynamo. Se saisi tekemään mitä uskomattomimpia tekoja. Harmittavasti kateuden negation sanotaan kasvavan Suomen poikkisuunnassa itään mentäessä.

Vuoden 2015 kylähullu 86-vuotias Lyyli Honkio pitää kateutta maailman kylmyyden selkeimpänä selityksenä. Pahimmillaan se on kuin syöpä, joka kalvaa pihteihin ottamansa ennenaikaiseen hautaan.

Kateus voi saada aikaan myös hyvää. Pohjanmaa on Suomen yritteliäin maakunta. Heimon luonteella on varmasti tekemistä asian kanssa. Mutta myös kateudella. Positiivisella kateudella. Kuntatalouden kukoistusaikaan 1980-luvulla vierailimme useissa kunnissa Pohjanmaalla. Usein kunnanisät kertoivat, kuinka naapurikunta oli rakentanut uuden virastotalon, koulun tai hallin. Samaan hengenvetoon he lisäsivät, että me kyllä panimme paremmaksi. Teimme tämän meidän vastaavan niin viimeisen päälle, suuremman ja komeemman. Sama koski yrityksiä ja yksityistalouksia.

Kaikki saivat paremmat olosuhteet, väki työtä ja yhteiskunta verotuloja. Itsetunto oli rautaa, kuten seuraavassa kaskussa;

Pohjalaisisännän kehuttua omia yrityksiään, maitaan ja mantujaan, häneltä kysyttiin, eikö naapureilla ole mitään Teitä parempaa. Isäntä mietti hetken ja vastasi kysyjälle, että onhan niillä toki yksi asia paremmin. Niillä on parempi naapuri. Melkein kateeksi käy.

Itsemme ja ympäristömme arvostuksessa meidän kannattaisi ottaa oppia pohjalaisista. Yrittäjänpäivän tilaisuudessa kerrottiin monista menestyvistä ja palkituista paikallisista yrityksistä. Kaikki ovat tehneet loistotyötä menestymisen eteen.

Kateuden uhallakin yrittäjien pitää tuoda itseään ja tekemisiään entistä enemmän julki. Tärkeää on myös tukea toinen toisiaan, niin yritysten, yhteisöjen kuin yksilöidenkin. Menestys ei ole keneltäkään pois, vaan kaikille lisää. Paikkakuntamme voi tasan niin hyvin kuin täällä toimivat yrittäjät ja yritykset henkilöstöineen.