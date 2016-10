Verkkokauppaan kotisohvalta

Kunnallislehden Yritysteemassa kerromme kangasniemeläisten yritysten ja yrittäjien tuoreista kuulumisista. Vaikka taloudelliset ajat eivät ole parhaat mahdolliset, moni yritys suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti.

Kangasniemi on hyvä paikka elää ja yrittää. Hyvä esimerkki on erävarusteiden verkkokauppaa tekevä Eränetti, joka on keskittänyt toimintansa kokonaan paikkakunnalle, ennen muuta palveluiden sujuvuuden ja hyvien yhteyksien ansiosta. Verkkokauppa on maailmanlaajuista ja ostoksille pääsee kotisohvalta. Siksi toimipaikka voi mainiosti sijaita ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Teeman artikkeleissa ehdotetaan myös, että Kangasniemi julistautuisi eteläisen Suomen parhaaksi etätyökunnaksi. Se on harkitsemisen arvoinen idea. Jo nyt Kangasniemi on muuttovoittoinen. Uusien laajakaistayhteyksien ansiosta olemme entistä lähempänä maailman metropoleja ja asutuskeskuksia.