Onnikassa on tunnelmaa

On hienoa, että Kangasniemen kunta tukee asioimistaksia. Näin autottomat kuntalaiset pääsevät kyliltä kirkolle kerran viikossa hoitamaan asioitaan. Tällä on myös sosiaalinen merkitys: on mahdollisuus tavata muita ihmisiä, vaihtaa kuulumisia…

Mikä parhainta, että me kesäasukkaatkin pääsemme kyytiin. Näin me tutustumme paikallisiin ihmisiin ja näemme uusia maisemia kierroksella, ja saamme tutustua paikkakuntaan uudella tavalla.

Olen käyttänyt vuosia palvelua ja huomannut, kuinka ystävällisesti Onnikan kuljettajat palvelevat asiakkaitaan. Aamulla toivotetaan hyvät huomenet iloisesti, koputellaan ovelle, joi asiakas ei jo seiso portilla ja kotiin mennessä kannetaan ostoskassit portaille.

Käytän muutenkin paljon takseja Kangasniemellä ja voin sanoa, että palvelu on ystävällistä ja asiallista.

Kangasniemi on loisto paikka!