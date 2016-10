Liikuntalinja lisää lukion vetovoimaa

Lukion uusi valmennuslinja ja tulevan juhlavuoden liikuntaohjelmat olivat keskusteluiden pääosassa, kun paikallinen urheiluseuraväki ja Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Heino Lipsanen, hallituksen puheenjohtaja Mari Makkonen ja seurakehittäjä Kalle Husso tapasivat Kangasniemi-salissa tiistai-iltana.

Rehtori Merja Mälkki kertoi puheenvuorossaan lukion uudesta hyvinvointi- ja urheilulinjasta, joka on otettu mukaan opetussuunnitelmaan. Ensimmäinen pilottiryhmä aloittaa hyvinvointiteemalla maalis-huhtikuussa..

– Meillä on valittavissa kaksi linjaa. Hyvinvointipainotteinen linja on niille, jotka aikovat hyvinvointialojen ammatteihin terveydenhoitajiksi, lääkäreiksi tai vaikkapa liikunnanohjaajiksi. Rinnalle voidaan ottaa toiseksi ryhmäksi kilpavalmennettavat, jotka voivat yhdistää oman lajiharjoittelunsa koulutyöhön, selvitti Mälkki.

– Viime viikolla olin ampujien majalla keskustelemassa. Lukioon on tulossa opintojaan jatkamaan lahjakkaita ampumahiihtäjiä.

Lukiossa on nyt 70 opiskelijaa. Mälkin mukaan joukko on ensi vuonna kasvamassa. Tietenkin odotusarvo on, että liikunta- ja hyvinvointilinjat voivat houkutella Kangasniemelle lukiolaisia naapurikunnistakin.

Maakuntauudistus jyvittää kunnallisen tehtäväkentän uusiksi. Kunnanjohtaja Johanna Luukkosen mukaan hyvinvointi on niitä asioita, jotka jäävät kunnan vastuulle.

– Meillä lukio osoittaa olevansa jo nyt ajan hermolla. Hyvinvointi on ajankohtainen ja jatkossa entistä tärkeämpi teema.

– Monilla opiskelijoilla on varmasti mielessä hyvinvointiin liittyvä ammatti. Sekin on hyvä valinta, koska Etelä-Savossa tulee hyvinvointialoilla varmasti riittämään töitä, painotti Luukkonen.

Tulevana vuonna Suomi täyttää sata ja Kangasniemen kunta 150. EsLin aluejohtaja Heino Lipsanen kannusti kangasniemeläisiä seuroja pohtimaan, millaisia liikunnallisia hankkeita juhlavuoden varalle voitaisiin tehdä yhdessä.

– Hankkeisiin on mahdollista saada rahoitustakin. Aluetukea voidaan myöntää yhdelle tapahtumalle maksimissaan 10 000 euroa. Vielä ei listoilla ole mukana yhtään liikunnallista tapahtumaa. Marraskuu on vielä aikaa hakea rahoitusta. .

Seurakehittäjä Kalle Husso suositteli kangasniemeläisiä aktiivisuuteen, kun ministeriön seuratuki tulee haettavaksi. Kalske haki ja sai tukea tälle vuodelle. Summalla seura on palkannut syksyksi yhden työntekijän auttelemaan seuran rutiineissa.

– Tukea kannattaa hakea. Maksimisumma on 15 000 euroa. Tukea voi saada esimerkiksi työntekijän palkkaukseen.