Mielen maisemia -valokuvanäyttely Kunnantalolla

Lokakuun ajan Kunnantalon aulassa on esillä valokuvanäyttely Mielen maisemia. Esillä on kuvia Puulan rantamaisemista ja Kangasniemen katunäkymistä eri vuoden aikoina. Näyttelyssä on myös runsaasti luontokuvia, kuten kuvia kukista, puista, sienistä ja marjoista. Kuvat ovat Seijanhovin asukkaiden ottamia.

Kangasniemen Palvelukoti Ky:n Seijanhovi on 14-paikkainen palvelukoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa mielenterveyskuntoutujille.

– Meillä on parina vuonna ollut taidenäyttely, ja nyt ajateltiin, että kokeillaan valokuvausta, ja asukkaat saivat ottaa valokuvia näyttelyyn, Seijanhovin ohjaustoiminnan artenomi Tuovi Tommola kertoo.

Kuvat ovat syntyneet palvelukodin lähiympäristössä.

– Meillä ulkoillaan paljon. Puula on lähellä ja ulkoillessa asukkaat ovat ottaneet valokuvia itseään kiinnostavista aiheista henkilökunnan avustamana. Aloitettiin viime talvena, joten on voitu seurata vuodenaikojen vaihtelua. Kuvia on otettu muun muassa jäiden lähdöstä ja puiden silmujen puhkeamisesta. Osalle asukkaista digikuvaus oli uutta. Heille tuli onnistumisen kokemuksia tallentaessaan henkilökohtaisesti tärkeitä valokuvauskohteita. Näyttelyn jälkeen valokuvat laitetaan esille palvelukodille, Tommola kertoo.

Seijanhovin näyttely Mielen maisemia on esillä lokakuun 31.päivään asti Kunnantalon aulassa.