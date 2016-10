Antti Emil Seppänen maalaa ajasta ja ympäristöstä

Antti Emil Seppäsen näyttelyssä lounaskahvila Lounas ja Leivässä on esillä nyt lokakuussa 80 vuotta täyttävän maalarin temperatöitä ja taidevalokuvia.

Ajasta ja ympäristöstä -nimisessä näyttelyssä on esillä muun muassa temperalla ja taikavärillä tehty työ Palavasta ytimestä sydämen lämpöön.

Kuvataidetta ja maalausoppia Seppänen opiskeli kolme vuotta Työväen sivistysliiton opetusohjelmassa Mikkelissä ja Helsingissä.

– Opetus oli kuin taideakatemiassa, maalattiin alastonmalleista ja mentiin maastoon tutkimaan, miten valo muuttuu maisemassa.

Taidetta on syntynyt muun työn ja touhun ohella.

– Rakensin pihaan aitan työhuoneeksi. Kun olin puolivakinaisessa palokunnassa, laitoin aittaan puhelimen, että pääsen lähtemään, kun hälytys tulee. Monet kerrat jäi pensselit kuivamaan, kun lähdin.

Nyt hänen teosluettelossaan on noin 600 työtä ja kuvataiteenteko jatkuu aina vain.

– Geeneille ei mitään voi. Ne teettää, mitä teettää.

Antti Emil Seppäsen näyttely Ajasta ja ympäristöstä on esillä lokakuun ajan lounaskahvila Lounas ja Leivässä.