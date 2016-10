Tuulipuiston YVA-menettely päätökseen

Etelä-Savon Ely-keskus on antanut lausunnon Pieksämäelle suunnitellun Niinimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, mikä päättää hankkeesta tehdyn YVA-menettelyn.

Niinimäen Tuulipuisto Oy:n suunnittelema tuulivoimahanke koostuu enintään 29:sta yksikköteholtaan enintään 4,5 MW:n tuulivoimalasta sekä puiston edellyttämästä 110 kV:n voimalinjasta, joka kulkee Niinimäeltä Kangasniemen Kauppilassa sijaitsevalle Fingridin sähköasemalle. Sähkönsiirron osalta vaikutusarvioinnissa on tarkasteltu kahta reittivaihtoehtoa.

Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto maksimivaihtoehdossa on arviolta noin 418 GWh/a maksimikokoluokassa.

Ely-keskus katsoo, että hankkeen vaikutuksia on selvitetty kattavasti ja että arviointiselostus täyttää kokonaisuutena katsoen YVA-lain ja -asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset.

Lausunnossaan voimajohdon osalta Ely-keskus pitää kokonaisvaikutusten osalta vaihtoehtoa SVE2 ympäristön kannalta parempana ratkaisuna. Vaihtoehdossa SVE2 rakennettaisiin noin 17 kilometriä ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 15 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevan Fingridin voimajohdon rinnalle tuulivoimapuistosta Kangasniemen Kauppilan sähköasemalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 32 kilometriä. Sähkönsiirto toteutettaisiin molemmissa vaihtoehdoissa 110 kV:n ilmajohdolla.

YVA-menettelyn päätyttyä hanke etenee vireillä olevan yleiskaavan jatkosuunnittelulla, joka valmistunee alkuvuodesta 2017. Voimaloiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017 ja tuulipuiston toiminta kesällä 2018.

Lue lisää Kunnallislehdestä tai Kunnallislehden näköislehdestä.