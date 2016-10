Yksin ei tarvitse jäädä

Lokakuun 9. päivä vietetään mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää eli Ilonan päivää. Mielenterveysomaiset ovat heitä, joiden läheinen oireilee tai on sairastunut psyykkisesti. Psyykkinen sairaus voi mullistaa paitsi sairastuneen myös koko hänen lähipiirinsä maailman.

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, hänen lähipiirissä voidaan kokea hämmennystä, hätää ja pelkoa. Osaa jäytää syyllisyys, minäkö tämän olen omalla käytökselläni aiheuttanut. Monesti lapsiomaiset miettivät varsinkin kysymystä, onko tämä minun vikani. Omaiset tuntevat usein olevansa tilanteensa kanssa yksin. Näin ei kuitenkaan ole, sillä yli 400 000 suomalaista hoivaa ja huolehtii psyykkisesti sairastuneesta tai oireilevasta läheisestään.

Tieto ei välttämättä lisää tuskaa, vaan luotettava tieto sairaudesta ja sen vaikutuksesta läheiseen auttaa monesti ymmärtämään tilannetta paremmin. Lapsille on tärkeä kertoa sairaudesta ja vastata kysymyksiin lasten ikätason mukaisesti. Yksi hyvä lähde, josta on helppo aloittaa tiedon etsiminen ja kartoittaminen on netissä saatavilla oleva palvelu mielenterveystalo.fi.

Omista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista kertominen sairastuneen läheisen omaisena vaatii monesti paljon uskallusta. Rohkeus puhua voi avata uusia ovia. Silloin on mahdollisuus tutustua vertaisiin ja huomata, että ei ole yksin.

Anna-Kaisa Asikainen

Minna Kurvinen

Tiina Puranen

Savon mielenterveysomaiset –FinFami ry:n työntekijät