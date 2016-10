Tutustumismatka Kyyjärvelle?

Pakolaiset. Ovatko ne mokomat pilanneet kauniin, rauhallisen kotimaamme. No eivät ole. Mutta pakolaiskeskustelu on. Ainakin melkein. Fiksut, koulutetut ihmiset levittävät huhuja, nielevät purematta kaikki ennakkoluulot ja kirjoittavat sosiaalisen median täyteen tekstiä, jonka rinnalla teinipoikien v-sanoilla tiivistetty kerronta vaikuttaa raikkaalta, keväiseltä tuulahdukselta.

Suomeen viime vuonna rynnistänyt 35 000 pakolaisen joukko on aiheuttanut ongelmia. Sitä ei pidä kiistää. Mutta kun katsoo kuvia romuksi pommitetuista aleppolaisista kodeista ja sairaaloista, voi vakuuttua, että siellä ongelmat ovat paljon suurempia. Hätä on todellinen.

Suurissa kansainvälisissä kriiseissä suomalaiset ovat pyrkineet olemaan sovittelijoina ja ratkaisijoina. Kekkos-vainaa sanoi, että ollaan lääkäreitä, ei tuomareita. Samaa sovittelevaa asennetta kaivattaisiin myös tähän kotoiseen pakolaiskeskusteluun. Rasistiset huutelijat ja vastaanottokeskuksiin polttopulloja heittelevät eivät ole ratkaisijoita, he ovat osa ongelmaa.

Kangasniemellä pakolaisvirtaa on katseltu sivusta. Tämän syksyn aikana hallitus ja valtuusto kuitenkin ratkaisevat, otetaanko meille asumaan joukko kiintiöpakolaisia. Kangasniemi-salissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa kävi selväksi, että kangasniemeläiset ovat netin palstoilta omaksuneet monet ennakkoluulot, mutta senkin saattoi huomata, että täällä on herännyt myös halu auttaa. Kun Mikko Hokkanen kyseli yleisön kantoja, löytyi salista vain kolme sellaista henkilöä, jotka suhtautuivat pakolaisiin kategorisen kielteisesti.

Jos pakolaispäätöksen teko tuntuu vaikealta, voisivat päättäjämme tehdä tutustumismatkan sinne, missä pakolaiset ovat sopeutuneet paikallisiin ja paikalliset pakolaisiin. Sellainen paikka löytyy kohtuullisen läheltä, Kyyjärveltä. Siellä ennakkoluulot ja pelot ovat vaihtuneet auttamisen haluun ja ystävyyteen, ja sivutuotteena kunta on saanut mediassa runsaasti positiivista huomiota.

Kyyjärvelle perustettiin viime syksynä vastaanottokeskus, johon sijoitettiin yli 70 turvapaikanhakijaa. 1700 asukkaan kuntaan tuo on iso joukko. Nyt pakolaiset on otettu omiksi. Kun vastaanottokeskus joutui lakkautettavien listalle, lähti paikkakunnalta Helsinkiin karvalakkilähetystö vaatimaan päätöksen perumista. Kyyjärveläiset halusivat ehdottomasti pitää pakolaisensa. Ja saivatkin tahtonsa läpi.

Ihan aina kyyjärveläisetkään eivät ole suhtautuneet vieraisiin ystävällisesti. Suomen sodan aikaan kunnan maisemissa käytiin tiukkoja taisteluita, joissa Otto von Fieandtin joukot pyrkivät hätistämään venäläiset vieraat tiehensä. Lintulahden taistelun jälkeen Otto joukkoineen joutui pakenemaan Pohjanmaalle. Myönteisistä pakolaisasenteista päätellen Suomen sodan katkerat kokemukset on jo Kyyjärvellä unohdettu, joten eivätköhän he ota kangasniemeläistenkin valtuuskunnan ystävällisesti vastaan. Rohkeasti matkaan vaan.

Kalevi Tiitinen