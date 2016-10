Mitä näkyvyyspiikit kertovat?

Kunnan viestintä poikkeaa muiden organisaatioiden viestinnästä lakien, asetusten ja suositusten takia, jotka määrittelevät viestintää julkisyhteisöissä. Kuitenkin vaatimukset edellyttävät nykyisin kunnalta entistä enemmän uudenlaista vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta.

Kunnanvaltuuston kokous maanantaina tarjosi tästä hyvän esimerkin. Uutta luottamusorganisaatiota käsitellessä valtuutetut pohtivat oikeaa lautakuntien määrää ja kokoa. Erään arvion mukaan näytti hetken siltä, että yhteen lautakuntaan olisi tullut enemmän jäseniä kuin kyseisessä organisaatiossa on työntekijöitä.

Toisaalta valtuutetut miettivät myös sitä, mitä esimerkiksi opetustoimen ei-julkiset asiat merkitsevät lautakuntatyöskentelylle.

Aivan uudenlaista ravistelua valtuutetut saivat kunnanjohtaja Johanna Luukkosen esityksestä, jossa hän selvitti Kangasniemen kunnasta tehtyä media-analyysiä. Kunta on ostanut täksi vuodeksi median seurantapalvelun Meltwater News -yhtiöltä. Se suodattaa hakuyhtälöihin perustuen uutislähteistä informaatiota tilaajalle.

Osavuosiraportissa käytiin läpi Kangasniemen valtakunnallisia mediaosumia internetin Instagramissa ja Twitterissä. Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Twitterissä voi lähettää 140 merkin tekstipohjaisia viestejä ja varustaa niitä tunnisteilla, hashtageilla. Facebook olisi ollut Luukkosen mukaan kunnan ikärakenteen vuoksi paras, mutta se ei ollut seurannassa mukana.

Mediaraportti kertoo näkyvyyspiikit, Kangasniemeä koskevat aiheet, jotka ovat saaneet valtakunnallista huomiota. Eniten näkyvyyttä viime kesän aikana saivat maastopalot, Kangasniemen iso koiranäyttely, Arja Korisevan ja Paula Koivuniemen esiintymiset sekä palokunnan onkalosta pelastama koira.

Kärkiuutiset ovat kiinnostavia, vaikka eivät välttämättä liitä tapahtumia Kangasniemeen. Syövästä toipunut Koriseva ja sinfoniaorkesterin kanssa esiintynyt Koivuniemi saisivat huomiota, vaikka esiintyisivät Utsjoella. Pinteestä pelastunut lemmikki vetoaa tunteisiin kaikkialla.

Kunnan markkinoinnissa on sijansa pohdinnalle, miten kunnan nimeä tehdään tunnetuksi ja pidetään julkisuudessa. Kangasniemi on muuttovoittoinen kunta, mutta tänne mahtuu edelleen lisää asukkaita ja yrityksiä.

Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää. Kuitenkin kunnan viestinnässä on hyvä pitää jalat maassa. Kuten valtuuston puheenjohtaja Mikko Hokkanen huomautti, paikallislehti on paikallisesti tärkeä ja merkityksellinen kanava tiedon ja asioiden jakamiseen. Siihen Kangasniemellä ensimmäiseksi tartutaan.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@kangasniemen-kunnallislehti.fi