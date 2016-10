Järvien vedenpinnat laskusuunnassa

Järvien vedenpinnat ovat laskusuunnassa. Tämä käy ilmi Etelä-Savon Ely-keskuksen tuoreesta vesitilannekatsauksesta. Kymijoen vesistöalueella Mäntyharjun reitillä järvien vedenkorkeudet ovat olleet laskussa. Kangasniemen Synsiän vedenpinta on 16 senttimetriä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Synsiän vedenpinta on edelleen hienoisessa laskusuunnassa lähestyen syksyn alimpia lukemia.

Kyyveden pinta on 10 senttimetriä tavanomaista alempana ja loivassa laskusuunnassa. Vedenpinnan ennustetaan laskevan lokakuun loppuun mennessä nykyisistä lukemista 0-10 senttimetriä riippuen sademäärästä.

Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä 3 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella. Järven pinta on laskenut syyskuun alusta vajaat 10 senttimetriä. Puulan juoksutusta on pienennetty viikko sitten ja on tällä hetkellä noin 16,5 kuutiota sekunnissa. Vedenpinta on viime päivinä kääntynyt noususuuntaan. Järven vedenpinnan ennustetaan pysyvän suurin piirtein nykyisellä tasolla tai laskevan enintään noin viisi senttimetriä lokakuun loppuun mennessä. Sademäärä ja juoksutuspäätökset vaikuttavat asiaan.

Merkittävimmistä säännöstelemättömistä virtavesistä Puulaan purkavassa Läsäkoskessa on tällä hetkellä noin 7 kuutiota sekunnissa virtaama, joka on yhden kuution sekunnissa pienempi kuin yleensä tähän aikaan.

Syyskuu ei merkittävästi vaikuttanut pohjaveden pintoihin, jotka olivat elokuussa ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Pinnankorkeudet vaihtelevat nyt Etelä-Savossa alueellisesti ollen paikoin jopa 20 senttimetriä keskimääräistä alempana ja paikoin 15 senttimetriä ylempänä. Pohjaveden pinnat ovat tällä hetkellä laskusuunnassa.