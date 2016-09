Muuttovoitto jatkuu

Tuoreen väestönmuutostilaston mukaan Kangasniemi tekee edelleen muuttovoittoa, vaikka elokuun lopun tilanteessa näkyvät opiskelemaan lähteneet nuoret. Tammi-elokuussa paikkakunnalle on muuttanut 31 henkeä enemmän kuin on poismuuttaneita. Tätä enemmän koko maakunnassa on muuttajia alkuvuoden aikana vain Mikkelissä, jossa puolestaan opintojen alku näkyy 93 hengen suuruisena muuttovoittona.

Väkiluku vähenee paikkakunnalla edelleen koska lapsia syntyy vähemmän kuin on kuolleita. Tänä vuonna on kuollut 76 henkeä ja syntynyt 21 uutta kuntalaista. Väkiluku oli elokuun lopussa 5604 henkeä.