Yrityksillä menee yllättävän hyvin

Etelä-Savon kehitysnäkymissä on tapahtunut käänne valoisampaan. Näkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla syyskuussa asiantuntijajoukolla osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Sama sanoma nousi esille myös viime viikolla Pertunmaalla kunnan järjestämässä Elinvoimaa-seminaarissa. Tilaisuuden vetonauloja olivat pääministeri Juha Sipilä sekä Etelä-Savon kauppakamarin, ELY-keskuksen ja MTK:n edustajat.

Yrityksillä menee jopa yllättävän hyvin. Niillä on vahva usko tulevaan.

Myös työllisyystilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Työttömyysaste on pienentynyt yhden prosenttiyksikön verran vuodessa. Vauhti ei ole sokaiseva, mutta oikeansuuntainen. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen on silti edelleen kaukana. Suomi tarvitsee 100 000 uutta työpaikkaa, jotta työllisyyden olisi Sipilän mukaan hallussa.

Yritysten suhdannenäkymät ovat tämän vuoden aikana kääntyneet myönteisemmiksi ja alueen pk-yritykset odottavat tilanteen ensi vuonna edelleen paranevan. Samoin arvioivat aluekehityksen asiantuntijat. Työttömyyden arvioidaan kääntyvän laskuun ja työttömien määrän vähenevän seuraavan puolen vuoden ja vuoden sisällä nykyisestä.

Teollisuuden liikevaihdon kehitys on eteläsavolaisissa yrityksissä ollut keskimääräistä parempaa. Kaupassa ja palvelualoilla kehitys näyttää tällä hetkellä myönteisemmältä kuin viime vuosina. Ns. kivijalkakaupat ovat kuitenkin vaikeuksissa verkkokaupan ja suurempien kauppaliikkeiden puristuksissa. Matkailuala suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Nostetta matkailuun ovat tuoneet uudet vetovoimaiset matkailukohteet, luontomatkailuaktiviteetit ja lähiruoka. Rakentaminen on kuitenkin ollut alamaissa jo pitkään ja etenkin asuntorakentaminen on vähäistä.

Sen sijaan maatalouden kannattavuus heikkeni viime vuonna. Näköpiirissä ei ole tekijöitä, jotka kääntäisivät kannattavuuden nousuun tänä vuonna tai ensi vuoden alkupuoliskollakaan.

Kunnan elinvoimaisuuden kannalta maataloudella ja maalla asumisella on kuitenkin vahva merkitys. MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallio toivoi Elinvoimaa-seminaarissa yhteiskunnan pitävän asian mielessään esimerkiksi teitä koskevissa ratkaisuissa. Kunnat, yritykset ja muut toimijat puolestaan tekevät tärkeitä ratkaisujaan muun muassa suunnitellessaan ruokalistojaan.

Maaseudulla on oltava jatkossakin elämisen mahdollisuudet.

Timo Ruotsalainen