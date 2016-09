Poliisi: ”Mopoihin valot päälle”

Poliisille on ilmoitettu useamman kerran nuorista mopoilijoista, jotka ajavat taajamassa ja taajaman ulkopuolellakin ilta-aikaan tahallaan ilman ajovaloja. Nämä mopoilijat ovat aiheuttaneet vaaratilanteita ja onnettomuuden riski on suuri.

Poliisi kehottaa vanhempia keskustelemaan asiasta mopoikäisten lastensa kanssa ennen kuin tämä villitys saa aikaiseksi onnettomuuden. Kansalaishavainnon mukaan valot ovat toimineet, kun paikkakunnalla on käymässä poliisipartio. Poliisin poistuttua, on valot jälleen sammutettu.