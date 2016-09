Kunnan uusi organisaatio otetaan käyttöön ehkä jo tammikuussa

Kunnanvaltuusto saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen ehdotuksen kunnan uudeksi organisaatioksi. Kunnan tehtävien muuttuessa varsinkin lautakuntia karsitaan reippaasti.

Kunnanhallituksen maanantaina hyväksymässä suunnitelmassa lautakuntia jää vain neljä. Nykyisin lautakuntia on seitsemän.

Perustettavasta sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta kaavaillaan yhdeksänjäsenistä. Seitsenhenkiseen tekniseen lautakuntaan puolestaan tulisi viisihenkinen rakennuslupajaosto ja kolmihenkinen tiejaosto.

Lautakunnat ovat seitsenhenkisen kunnanhallituksen alaisia. Samoin on uusi, perustettava kehittämisjaoston (5 jäsentä). Kehittämisjaosto on hallituksen työrukkanen. Muut lautakunnat ovat viisihenkinen tarkastuslautakunta ja samankokoinen keskusvaalilautakunta.

Korkeinta päätösvaltaa kunnassa käyttää valtuusto. Siihen valitaan edelleen 27 jäsentä.

Uusi luottamusorganisaatio otetaan ensi huhtikuussa järjestettävien kuntavaalien jälkeen kesäkuun alussa. Kunnan virkamieshallinto saa uuden organisaation mahdollisesti jo ensi vuoden alussa, mutta viimeistään kesäkuussa. Uudistuksessa näkyy varsinkin työnsä aloittavan Essoten vaikutus.

