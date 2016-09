Volvon kansallinen loppukilpailu pelataan PuulaGolfissa tänään

Volvon kansainvälisen amatööriturnauksen kansallinen loppukilpailu käydään Kangasniemen kentällä tänään sunnuntaina. Paikalle on kutsuttu alkusarjojen perusteella 37 pelaajaa. Heistä kaksi parasta pääsee edustamaan Suomea.

Kansallista finaalia on edeltänyt 13 osakilpailua. Alkusarjoihin on osallistunut yli tuhat pelaajaa. Volvo World Golf Challenge on amatöörien kisa, jonka pelaajat ovat aktiivisia golfareita. He kilpailevat huippupalkinnoista ja paikasta kansainvälisessä kisassa. Kilpailussa on kaksi sarjaa, tasoituksellinen lyöntipeli ja pistebogey. Kummankin sarjan voittaja saa kutsun kansainväliseen finaaliin, joka pelataan pelataan kevättalvella 2017.

Kansallisessa loppukisassa pelaa myös yksi kangasniemeläinen. Mukaan on kutsuttu Akseli Alisalo, joka voitti lyöntipelisarjan Muuramen osakisassa elokuussa.

Vuosittain pelattavan kilpailun Suomen loppukisa on tähän saakka pelattu Talin kentällä. Ensimmäistä kertaa maakohtainen finaali järjestetään Puula Golfin 9-reikäisellä kentällä.

Kangasniemellä on varauduttu kesän merkittävimpiin kuuluvan kisan järjestelyihin huolella.

– Kenttähenkilöt ovat tehneet kaksi viikkoa töitä, että kenttä olisi sunnuntaina parhaimmillaan. Osallistujille on varattu peseytymis- ja illallistilat paikalliselta yrittäjältä. Kilpailun sujumisesta huolehtii 10–12 toimitsijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa, kertoo Puula Golf Oy:n toimitusjohtaja Mari Soisalo.

Volvo World Golf Challengen kansallinen finaali alkaa PuulaGolfissa tänään sunnuntaina 18.9. klo 10 yhteislähtönä.