Katana sai uudet tilat

Katana on päässyt aloittamaan syyskautensa uusissa, noin 250 neliön tiloissa Teollisuustien varrella. Kuntonyrkkeilyä ohjaava Satu Marttinen ja lady-kuntoilua ohjaava Heidi Leskinen ovat nyt tyytyväisiä.

– Ahtaat evakkotilat ovat haitanneet toimintamme ja rajoittaneet jäsenmääräämme. Nyt uusien tilojen myötä kaikki halukkaat mahtuvat mukaan ja voimme ryhtyä kasvattamaan jäsenmääräämme. Olemme todella kiitollisia, että saimme nämä tilat käyttöömme, kehuu Leskinen.

Kuntonyrkkeily on ollut Kangasniemelläkin suosittu laji jo pitkään. Satu Marttisen mukaan aiemmat pienet ja ahtaat tilat kuitenkin haittasivat lajin harrastamista.

– Tilat olivat niin pienet, että jouduimme rajoittamaan ryhmien kokoa. Tilat olivat myös matalat ja epäviihtyisät, selvittää Marttinen.

– Nyt meillä on toimivat ja avarat tilat. Tervetuloa vaan mukaan kaikki entiset ja uudet kuntonyrkkeilystä kiinnostuneet. Nyt kaikki halukkaat varmasti mahtuvat mukaan.

Uudet tilat löytyvät samasta teollisuushallista kuin vanhatkin, mutta vain kadun puolelta. Tiloissa on aiemmin toiminut työttömien kirpputori.

Uusissa tiloissa on avaran harjoitussalin lisäksi välinevarasto, wc-tilat, pukuhuone ja pieni keittiönurkkaus. Tilat Katana on vuokrannut kunnalta yhdessä Puulan Kunnon ja Kamppailun kanssa.

Katanan virallinen nimi on Kangasniemen Budoseura Katana ry. Budolajeja seuran toimintakalenterista ei kuitenkaan tällä hetkellä löydy.

– Paikkakunnan nuoria budolajit varmasti kiinnostaisivat, mutta meillä ei ole tällä hetkellä ketään ohjaajaa lajeille, harmittelee Leskinen.

Seuran säännöllisen toiminnan runko muodostuu nyt lasten liikkarista, lady-kuntoilusta ja kuntonyrkkeilystä. Lapset liikkuvat Beckerin koulun salissa torstaisin, ladyt kuntoilevat uusissa tiloissa Heidi Leskisen johdolla keskiviikkoisin ja kuntonyrkkeilijät Satu Marttisen johdolla tiistaisin ja perjantaisin.

– Uusien tilojen myötä meillä on kaikki mahdollisuudet toimintamme laajentamiseen ja uusienkin ryhmien perustamiseen.

– Kaikki oman kuntonsa kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita joukkoomme. Meillä on hyvä ja rento meininki. Mitään ei haittaa, vaikka kaikkia liikkeitä ei osaisi, tai kaikkia liikkeitä ei pystyisi tekemään. Jokaiselle voidaan tehdä sovellettuja liikkeitä ja ohjelmia. Pääasia on että pysytään liikkeellä.

Ainakaan hinnasta liikuntaharrastus ei jää kiinni. Katanan kausimaksu syyskuusta kesäkuun alkuun on 50 euroa. Jos sitoutuminen koko kauteen tuntuu vaativalta, voi mukaan tulla kolmen euron kertamaksulla.

– Ja kokeilemaan näitä meidän liikuntahommiamme pääsee niin halutessaan ihan ilmaiseksikin. Rohkeasti vaan kaikki mukaan kokeilemaan, suosittelevat Leskinen ja Marttinen.