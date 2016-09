Syvälahden lavalle Hall of Fame tunnustus

Syvälahden lava sai ensimmäisenä suomalaisena tanssilavana SuomiViihde-lehden myöntämän Suomen Kaunein Kesälava Hall of Fame tunnustuksen. Syvälahden lava äänestettiin jo neljännen kerran ykkössijalle SuomiViihde-lehden lukijaäänestyksessä ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Samalla Syvis nousi aivan omaan kategoriaansa eli Suomen Kaunein Kesälava Hall of Fameen.

Erityiskunniakirjan kävi pokkaamassa Syviksen pitkäaikainen johtohahmo Reijo Pynnönen.

– Kyllä tunnustus tuo lisää mainosarvoa, koska tanssilavojen Hall of Fameen ei ole päässyt vielä yksikään toinen tanssilava Suomessa, Pynnönen iloitsee.

Tunnustus annettiin Radio Musan järjestämässä Lavakauden 2016 päättäjäisissä Ravintola Hullu Porossa Tampereella.

Syvälahden lavan tanssikausi sen sijaan jatkuu edelleen. Tulevana viikonloppuna lavan valloittavat tuoreet tangokuninkaalliset ja

Syvälahden lavan kesäkauden päättäjäisiä vietetään lauantaina 24. syyskuuta.

