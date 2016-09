Elokuun sunnuntaina kiikaroin lintuasemallani Simpiällä, kun alkoi kuulua kirkas ”djub”. Ääni toi mieleen peiponsukuisen, mutta en keksinyt, minkä niistä. Kalasääski siinä meni ylitseni. Se on aina yhtä hämäävä. Ikään kuin sääksi olisi linnunlaulujen toivekonsertista kotiin lähtiessään ottanut naulakosta väärän äänen.

Olin koko viikonlopun seurannut simpiäläisten sääksien touhuja. Laskujeni mukaan ne veivät vetouistelijoilta kalakisan 4–2, vaikka kiloissa hävisivätkin. Kiitos sääksen paluussa Puulalle ei enää tavoita miestä, joka teki sen mahdolliseksi rakentamalla tekopesiä vanhoille, autioituneille paikoille, ja uusille, hyviksi arvioimilleen; selkäluotojen käkkyräpetäjiin ja salosaarten rantahonkiin.

Mikko Hakanen menehtyi vaikeaa sairauteen 55-vuotiaana hiukan ennen viime joulua. Hänen olivat petolinnut. Mikko teki tekopesiä myös kanahaukoille ja pönttöjä viirupöllöille ja varpuspöllöille. Mikon näkymätön valtakunta ulottui Toivakasta, Joutsasta ja Leivonmäeltä Puulalle.

Olin kesällä pienessä roolissa Mikon perinnön hoitotyössä, jonka organisoi Mikon ystävä, Kangasniemen eläinlääkäri Maria Tirkkonen. Etsimme Mikon muistiinpanojen ja karttojen avulla pesiä ja pönttöjä ja selvitimme, mitkä olivat asuttuja, jotta ”mikontiimin” rengastajat osaisivat myöhemmin käydä rengastamassa poikaset. Se on hurjaa touhua. Minua huimasi jo pesän katsominen alhaalta maasta.

Oli outoa kulkea toisen, poismenneen ihmisen jalanjäljissä. Hain Puulan saarista kanahaukan pesiä. Paikat olivat järjestään upeita, seudun hienoimpia säästyneitä aarnimetsiä, huimia jättikuusia. Ja aina oli rannassa pieni, huomaamaton poukama, johon sai vedettyä veneen.

Omalle kohdalleni sattui vain kanahaukkoja, mutta samoja tekopesiä käyttävät myös mehiläishaukka ja hiirihaukka. Muutama onnekas kohtasi lapinpöllön. Sen iso pää saattoi näkyä pesänreunan yli. Vaikka nimi viittaa pohjoiseen, Kangasniemen kulmilla on iät ja ajat pesinyt salaperäinen osapopulaatio.

En ole kuullut vetouistelijoiden valittavan sääksien vievät kalat järvestä. Kanalintujen alamäen seurauksena on taas alkanut kuulua napinaa kanahaukan rauhoituksesta. Se on aika pienisieluista puhetta.

Vainoakin on yhä, ainakin Joutsan puolella, ja sattumalta tai ei samalla alueella, joka nousee esiin laittomuuden tyyssijana Sofia Hyötyläisen rosvolegenda Voro-Puikkosesta kertovassa tuoreessa pro gradussa ”Kahvipöytäkeskusteluita rosvon ja runoilijan tapaan, Rosvolegendan synty 1800-luvun lopun Kangasniemellä” (Tampereen yliopisto 2016.)