Lehtien jakelua ei saa harventaa

Sanomalehtien jakelua ei saa harventaa. Tätä mieltä ovat sekä liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa antanut Sanomalehtien liitto että kyselytutkimuksen mukaan myös kansalaiset.

Posti haluaa karsia jakelupäiviä viidestä kolmeen kustannussyistä. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt postilain uudistamista koskevassa arviomuistiossaan jakelun hidastamista. Hallituksen on määrä viedä eduskuntaan esityksensä postilain uudistamisesta tämän vuoden puolella.

Sanomalehdistä 80 prosenttia jaetaan varhaisjakelussa. Postin perusjakelussa jaetaan noin 20 prosenttia sanomalehdistä. Postin perusjakelu on tärkeä monille 1–3 kertaa viikossa ilmestyville sanomalehdille, kuten muun muassa Kangasniemen Kunnallislehdelle. Paikallislehtien etälevikille se on ainoa vaihtoehto.

Jakelupäivien leikkaaminen heikentäisi kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasaveroista tiedonsaantimahdollisuutta. Haja-asutusalueilla viisipäiväinen jakelu on tärkeä myös muiden palveluiden säilyttämisen kannalta. Päivittäinen jakeluverkko tukee maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja erityisesti ikääntyvien tarvitsemien palveluiden tuottamista. Elinvoimaisen paikallisen ja alueellisen lehdistön demokraattinen merkitys korostuu, kun päätösvaltaa on keskittymässä sote-uudistuksen myötä maakuntatasolle.

Vaikka digitaalisuus etenee tiedonvälityksessä ja tarjoaa siihen uusia mahdollisuuksia, on päivittäinen postinjakelu edelleen olennainen kansalaisten tasapuolisen tiedonsaannin turvaava peruspalvelu.

Sanomalehtien liitto katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteita luopua viisipäiväisestä jakelusta. Postin tehostamistarve voidaan toteuttaa muilla keinoilla, kuten yhdistämällä perus- ja varhaisjakelut taajamissa mm. niin, että kirjejakelu voidaan toteuttaa varhaisjakelun yhteydessä.

Sanomalehtien kannalta jakelun ajankohdalla on erittäin tärkeä merkitys. Tämän vuoksi perusjakelun takaraja on palautettava kello 18:sta takaisin kello 16:een.

Viisipäiväinen postinjakelu halutaan pitää lain takaamana peruspalveluna koko maassa. Tätä mieltä oli viime kevään tutkimuksessa 86 prosenttia kansalaisista. Samalla kannalla on myös mm. Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Rossi (kesk.). Hän toivoo, että sanomalehtien jakelun turvaamiseen löytyy ratkaisu liikenne- ja viestintäministeriön, lehtiyhtiöiden, eri toimijoiden ja Postin välisissä neuvotteluissa, jotka ovat alkaneet jo viime viikolla.

Toivomukseen on helppo yhtyä.