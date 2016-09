Kankaistentien lämpökeskus – kallis munaus

Olen kirjoittanut Suur-Savon Sähkön lämpölaitoksesta lukemattomia huomautuksia kunnanhallitukselle (viimeksi 4.9.) ja eri lautakunnille. Melkein tuloksetta. Olen käynyt vuodesta 2007 lähtien yhden miehen sotaa.

Nyt on vihonviimeinen tilaisuus korjata tehtyä virhettä. Sylissänne on S-SS/koulukampus, jota ulkopaikkakuntalaisetkin hämmästelevät.

Tehdään ekoteko ja betonoidaan lämpökeskuksen teho 7 MW:iin. Lukitaan kaavalla myös uunit nykyisen tehoisiksi. Niin saadaan rekkaliikenne pysymään rajoissa eikä raskas liikenne Kankaistentiellä kasva. Ei yhtään joustoja.

Laitetaan ekouuni ja viedään laitoksen laajennus Lapaskankaalle. S-SS saa suuret EU- ja ELY-rahoitukset. Eiköhän ulosmitata niitä 200 000 euroa, mitä meni lampeen. Teiden alitukset ovat nykyisin helppoja.

Kuntalaiset ovat varmaan tästä samaa mieltä. Tehdään asiasta vaaliteema. Jo neljä vuotta sitten vaalikeskustelussa todettiin, että lämpökeskus on väärässä paikassa.

Päättäessänne Kankaistentien lämpökeskusta koskevasta asemakaavan muutoksesta, käykää ennen kokousta Kankaistentiellä. Että olisi kirkkaana mielessä, miten suuresta asiasta päätätte.