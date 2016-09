Sata vuotta arjen taikaa

Onnellisuus koostuu elämän arkisista asioista, tietää viime viikonloppuna 100 vuotta täyttänyt Helvi Liikanen. Suuremmilta hankaluuksilta on vältytty, työtä on tehty ja leipää on riittänyt. Perhettä ja ystäviä on ollut aina ympärillä.

Käsivoimin tehtävien maataloustöiden rinnalla Liikanen kasvatti 7 lasta ja on hänelle siunaantunut sittemmin 18 lastenlasta, 27 lastenlastenlasta ja 3 lastenlastenlastenlasta. Jälkipolven kasvua on mukava seurata, kunhan lapset vaan pysyvät terveinä.

– Kyl ne minua katsomassa käy, ei ne oo minua hylänny.

Omat lapset vierailevat päivittäin Mäntykankaan palvelukodissa, jonne Liikanen muutti tammikuussa.

Hiidenniemellä saunassa syntynyt Liikanen on asunut paria Haukivuoren palvelusvuotta lukuun ottamatta koko ikänsä Kangasniemellä.

– Hyvä tiäl on ollu, ei tiällä mittää hättää ole olluna, sanoo Liikanen.

