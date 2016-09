Puulan puolustaja on positiivisin

Positiivisin kangasniemeläinen vuonna 2016 on Puulan puolestapuhujana laajasti julkisuutta saanut Jouko Häkkinen.

– Aiemmin yrittäjäjärjestö on palkinnut hyvän asiakaspalvelijan. Nyt päätimme laajentaa palkittavien piiriä ja järjestää äänestyksen positiivisimmasta kangasniemeläisestä. Tuohon piiriin voimme kuulua me kaikki asemasta ja työroolista riippumatta. Joukkoon voivat mahtua myös kesäasukkaat, selvitti yrittäjien puheenjohtaja Matti Tulla jakaessaan positiivisimman palkintoa maanantaina, Yrittäjän päivänä.

Äänestyksessä annetiin satoja ääniä, joissa positiivisimmaksi esitettiin kaikkiaan 84 henkilöä. Lopulta yrittäjien raati valitsi palkittavan eniten ääniä saaneiden joukosta.

Perusteluissa äänestäjät luonnehtivat Jouko Häkkistä mieheksi, joka seisoo sanojensa takana, on ystävällinen ja huumorintajuinen, on auttavainen ja ystävällinen.

– Jouko on toiminut Kangasniemellä monissa palvelutehtävissä. Aiemmassa roolissaan vakuutusyhtiön toimitusjohtajana hän oli tärkeä yhteistyökumppani paikallisille yrityksille, sanoi Tulla.

Jouko Häkkinen oli valinnastaan hieman hämillään.

– Kiitoksia paljon kaikille äänestäneille ja valinnan tehneille. On hienoa menestyä kisassa, johon ei tiedä edes osallistuneensa, hän veisteli.

– Vuosien mittaan olen oppinut arvostamaan yrittäjiä. Jos meillä ei olisi yrittäjiä, meillä ei olisi työtä, ja jos meillä ei olisi maatalousyrittäjiä, meillä ei olisi ruokaa. Te yrittäjät olette kaikki erittäin positiivisia kangasniemeläisiä.

Puulan puhtauden puolesta hartiavoimin töitä tehnyt Häkkinen arvosti saamansa tunnustuksen korkealle.

– On hienoa, että yrittäjät antavat tällaisen tunnustuksen ympäristöaktivistille. Se kertoo siitä, että puhdas ympäristö on meille kaikille tärkeä asia.

Juhlahumun keskellä Häkkinen muistaa kuitenkin iloita pienistä, arkisista asioista.

– Kaikenlaisessa sitä on tullut oltua mukana. Ehkä kuitenkin koen onnistuvani parhaiten siinä, kun rakennan talvella lumilinnoja päiväkotilapsille ja näen kuinka riemuissaan he käyvät niissä leikkimässä.