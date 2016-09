Kun kaikesta tuli kansan omaisuutta

Koska nuo neljä älykästä, vilpitöntä ja mainiota nisäkästä ovat viime aikoina olleet koko Suomen huomion kohteena, päätyköön vielä yhteen kolumniinkin. Ne Särkänniemen delfiinit, nääs.

”Kansa huutaa Särkänniemen boikottia”, yhtiön hallitus kriisikokoustaa epäonnistuneen tiedottamisen vuoksi ja artistit peruvat sovittuja töitään. Laitetaanko pystyyn vielä suuronnettomuuksien tutkintalautakunta? Delfinaarion lopettamispäätös oli varmasti tarpeellinen, mutta miksi yhtiön – jonka toimivaltaan delfiinien hyvän tulevaisuuden turvaaminen kuuluu – tulisi olla tilivelvollisia Suomen kansalle päätöksistään ja niistä tiedottamisesta?

Järjettömän härdellin ja sitä kautta eläinten lisästressin välttämiseksi siirto oli varmasti parasta tehdä nimenomaan ilman avointa tiedottamista. Liikenteen tukkivaa mielenosoitusta ja vastalauseitaan huutavaa laumaa nuo eläimet eivät ainakaan olisi ansainneet. Ystäväni osuvasti ehdottikin järjestettäväksi hyvästely- ja voivottelumatkoja Kreikkaan näille mielensäpahoittajille.

Tämä delfiinigate on vain yksi esimerkki siitä, miten kansa nykyään katsoo oikeudekseen saada tietää kaiken, lausua mielipiteensä toimintaohjeena ja edellyttää milloin mitäkin keneltä tahansa. Asiaan liittyy huolellisen negatiivisten asioiden kaivelun lisäksi myös aktiivinen onnistumisten vähättely.

Oli ne olympialaisetkin. Moni urheilija ei varmasti ollut tyytyväinen suoritukseensa olympia-areenalla, ja hän kyllä tietää sen ilman, että menestysnälkäinen Suomen kansa jälkikäteen julistaa, miten tuonkaan ei olisi pitänyt päästä Rioon hänen verorahojaan tuhlaamaan. Myönnän, että nyt on fakta tarkistamatta, mutta valistunut arvaukseni on, että huippu-urheilun kuluista 90 prosenttia rahoitetaan yhteistyökumppanien tuella, ei verovaroin.

Artistit ovat sitten vielä ihan oma lajinsa, jotka ovat ammattinsa puolesta itseoikeutetusti vapaata arvosteluriistaa ja kaikkien omaisuutta. Kun Saara Aalto sai nerokkaan idean kansainvälisen läpimurron tavoittelemiseksi, ja lähti aktiivisesti hakemaan uralleen näkyvyyttä Britannian X-Factorin kautta, niin johan jälleen kansa tietää paremmin. Toisten mielestä Aalto ei olisi saanut osallistua ohjelmaan, kun on jo menestynyt artisti, ja toisten mielestä taas Aalto ei ole menestynyt edes Suomessa, niin mitä se nyt sinne ulkomaille yrittää.

Mitä jos me siunustelun, voivottelun ja negatiivisten asioiden korostamisen sijaan keskittyisimme niihin asioihin, jotka ovat omassa päätösvallassamme tai jo valmiiksi hyvin, ja suhtautuisimme muihin kansalaisiin kannustaen ja kunnioittaen? Mitä luulette, olisiko meillä kaikilla helpompaa ja Suomellakin menisi paremmin?

Mari Soisalo