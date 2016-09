Tuntematon sotilas taisteli LÃ¤sÃ¤koskella

Tuntematon sotilas marssii elokuvateattereihin uutena versiona ensi vuoden lokakuussa Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Aku Louhimiehen ohjaaman uuden tulkinnan kuvaukset käynnistyivät Virolahdella kesäkuun alussa. Viime viikolla tuntemattomat sotilaat marssivat Läsäkoskella, missä kuvattiin Äyräpään–Vuosalmen taisteluihin liittyvää Vuoksen ylitystä.

Tukkilahdentien ja Okolantien väliselle alueelle kaivettiin kuvausten ajaksi poteroita. Paikalliset sissit eivät poteroihin pääse kuvausten jälkeen harjoittelemaan, koskapa kaikki kuopat on luvattu kuvausten jälkeen peittää.

Kangasniemi ei ole ihan elokuvan pääosassa, mutta näyttelee kuitenkin uskottavasti Karjalan Kannaksen maisemia. Kuvauspaikalla perjantaina pistäytynyt kunnanjohtaja Johanna Luukkonen on innostunut Kangasniemen saamasta elokuvajulkisuudesta.

– On hienoa, että elokuvaajat ovat löytäneet kuntamme kauniin ja ainutlaatuisen luonnon. Tuntematon sotilas on lyhyen ajan sisällä jo kolmas elokuva, jota filmataan Kangasniemellä.

Ennen Tuntematonta täällä ovat kameroineen pyörineen Marko Röhrin joukot kuvaamassa Järven tarinaa ja vanhaa suomalaista luonnonuskoa ja mytologiaa käsittelevän Ukonvaajan tekijät. Tuossa kokopitkässä dokumenttielokuvassa A.W. Yrjänä opastaa katsojia matkalla suomalaisten henkisille juurille.

Mukaan tuohon filmatisointien joukkoon Luukkonen laskee myös Peltsi Peltolan tähdittämät Puula-filmatisoinnit, joilla on netissä ollut runsaasti katsojia.

Luukkosen mukaan elokuvaväen huomio on Kangasniemen imagolle ilman muuta hyväksi.

– Toivottavasti se, että muut huomaavat meidän kauniin luontomme, rohkaisee meitä itseämmekin uskomaan omaan paikkakuntaamme.