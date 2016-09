Maailmanmestareita mukana ringettetapahtumassa

Tehomet Areenalla on sunnuntaina 4. syyskuuta nähtävissä maailmanluokan ringetteä. Naisten ykkössarjan harjoitusottelu käydään klo 15.15 Laitilan Jyskeen ja Lapinlahden Say Cheesen välillä.

Lapinlahden joukkueessa pelaa suomen kärkinimiä, kuten Marjukka Virta ja Anne Pohjola, jotka saavuttivat tänä vuonna naisten ringeten maailmanmestaruuden. Mestareilla on mukana tapahtumassa myös maailmanmestaruuspokaali.

Ykkössarjan harjoitusottelun jälkeen klo 17.30 kamppailun aloittavat C-tyttöjen Lapinlahden LL-89 ja Kangasniemen oma KaPa-51.

Kapa-51:n ringettevastaava Eeva Tanttu kertoo tapahtuman tärkeimmän annin olevan se, että nuoret pelaajat pääsevät seuraamaan huipputason peliä.

– Kun meillä ei ole naisten joukkuetta, niin tytöiltä puuttuu pelaamisen malli. Kovatasoisten pelaajien seuraaminen tuo motivaatiota harjoitella itse yhtä hyväksi, sanoo Tanttu.

KaPa-51 jääharjoitukset alkavat tällä viikolla. Varsinaiset ottelut käynnistyvät C-tytöillä syyskuun puolen välin paikkeilla.