Myrsky tulee, oletko valmis?

Viikonloppuna Suomen yli pyyhkäisi kesämyrsky Rauli. Tilastomiehet meteosta luokittelivat sen top10-joukkoon. Ottihan se liikkuva ilma lehdessä oleviin puihin ja kesti aika pitkään. Lauantain Poliisin päivän tapahtumassa vietetyn pitkähkön työvuoron päälle istuin vielä ison tovin paloautossa mukana tarkastamassa ja raivaamassa erilaisia kohteita, mitä hätäkeskukseen oli ilmoitettu Kangasniemen alueelta ja lähiympäristöstä.

Tieliikennelaki velvoittaa jokaisen tienkäyttäjän ryhtyvän kykyjensä mukaisiin toimiin, jos havaitsee tiellä esteen. Eli jos tiellä on joku esine, se pitää poistaa. Ihan aina ei kannata soittaa 112 ja ajaa ohi. Joskus kannattaa pysähtyä ja katsoa, onko kuusen latva poikki ja saako sen latvuksen itse heitettyä ojaan. Jokaisella tulisi olla auton takakontissa pieni ”iltamakirves” ihan oman etenemisen varmistamiseksi. Tienkäyttäjän linja on suora linkki valtion ylläpitämien teiden häiriöpaikoista ilmoittamiseen.

Pelastusviranomaisen roolia ruuhkatilanteessa on huolehtia, osin tienpitäjän puolesta, että päätieverkko pysyy auki mahdollista hätäliikennettä varten. Kuka tahansa saa tien raivata, jopa ilman niitä tieturvakortteja, koska kyse on lähes pakkotilasta. Alempi tieverkko ja piha-alueet jäävät sitten omistajiensa vastuulle. Toki vaaranpaikoissa voi soittaa 112 ja pyytää apua.

Autoon kannattaa hommata puhelimen autolaturi. Ja auto on hyvä tankata muutenkin aina kun mittari alkaa näyttää puolta tankkia. Silloin ei juurikaan jää tien päälle.

Mutta talon päälle kaatunut juurestaan maassa kiinni oleva sylentäyteinen puu on parempi ottaa alas ammattimetsurin ja kuormaajan kanssa ihan päivännäöllä, varsinkin, jos katto on ehjä. Päästään pienemmillä jälkivahingoilla.

Suurimman urakan tekivät sähkölaitosasentajat. Pelastuslaitoskaan ei mahda mitään, jos puu on tuonut alas avojohdon tai kaapelin. Se merkitään ja ilmoitetaan eteenpäin sähkölaitokselle. He tekevät parhaansa ja etenevät keskijänniteverkosta pienjänniteverkkoon päin. Jos tiedät konkreettisen vikapaikan, ilmoita siitä vikanumeroon. Kyseleminen ei ruuhkatilanteessa paljoa auta. Arviota ei pystytä välttämättä antamaan.

Kun näitä myrskyjä tuntuu olevan muutama vuodessa, kannattaa pikkuhiljaa varutua pienillä konsteilla niistä selviämiseen. Myrskyn noustessa tai varoitusten tullessa matkaviestin ja vara-akku ladataan täyteen. Juomavettä otetaan hanasta riittävän iso kanisterillinen valmiiksi. Taskulamput kaivetaan esille. Kaikillahan on kotivaraa elintarvikkeen osalta aina jonkin verran.

Sähkölaitteita kannattaa irroitella varuksi niin paljon kuin mahdollista, ihan kuin ukkosen aikaan. Linjojen sotkeutuessa ja jonkun säikeen katketessa voi tulla sellaisia virtapiikkejä tai maavikoja, jotka särkevät herkän elektroniikan.

Hommasin kotipaikalle sähköpääkeskukseen pari vuotta sitten pistokkeen ja vaihtokytkimen valmiiksi. Ei maksanut paljoa. Jos vika on iso ja pitkällä ennusteella ehtii varavoimakoneen hakea vaikka toiselta puolelta maata. Mutta kytkentöjä ei kukaan ehdi tekemään. Omin päin ei ruuvimeisselin kanssa saa varavirtoja kytkeä. Seuraava hankinta on jossain vaiheessa oma aggregaatti, joka jaksaa pyörittää maalämpömyllyä ja porakaivon uppopumppua ynnä muuta tarpeellista.