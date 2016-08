Maakuntauudistus nÃ¤kyy jo

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty.

Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnille siirretään tehtäviä ELY -keskuksilta, TE-toimistoilta, aluehallintovirastoilta, maakuntien liitoilta sekä kunnilta.

Uudistuksiin valmistautuminen on värittänyt kuntien elämää jo pitkään. Yhteistyö kuntien välillä on Etelä-Savossa valmisteluvaiheessa lisääntynyt, mutta myös rajoja on jouduttu vetämään.

Viimeksi kunnat ottivat kantaa Vaalijalan kuntayhtymän lähivuosien kehyssuunnitelmaan. Savon kehitysvammahuollosta vastaava Vaalijala tekee hyvää työtä ja tarjoaa 34 jäsenkunnalleen erilaisia vajaakuntoisille ja vammaisille tarkoitettuja palveluja. Eteläsavolaiset kunnat kuitenkin yksi toisensa jälkeen ilmoittivat, etteivät ne aio lähteä mukaan Vaalijalan esittämään osakeyhtiöön.

Kunnat ostavat jatkossa tarvittavat palvelut Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. Muutos kuulostaa isolta, mutta ei välttämättä ole sitä. Käytännössä ratkaisu tarkoittaa, että Essote tuottaa vammaispalvelut itse – tai ostaa ne Vaalijalalta.

Vajaakuntoisten ja vammaisten palveluja tarvitaan edelleen ja kunnat haluavat pitää niistä kiinni. Kangasniemen kunta totesi lausunnossaan, että asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluita pitäisi turvata ja kehittää. Niitä tarvitsevat muun muassa niin ikääntyvät kehitysvammaiset kuin perhehoitokin. Tukipalveluita pitää olla riittävästi, jotta omassa kodissa asuminen on mahdollista.

Vaalijala-päätökseen saattoi kunnissa vaikuttaa osaltaan se, että Pieksämäellä keskuspaikkaansa pitävä Vaalijala tekee maakuntien rajat ylittävää työtä ja tarjoaa palveluja sekä Pohjois- ja Etelä-Savoon että Keski-Suomeen. Vielä ei tiedetä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa tällaisiin toimijoihin.

Kuten perhe- ja perusministeri Juha Rehula korosti sote-kierroksellaan Etelä-Savossa, valmistelussa korostuu maakunnan kokoinen sote-alue.