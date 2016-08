Kutemajärven Venetsialaiset tänään

Jo perinteeksi muodostuneet kesäkauden päättäjäiset eli Venetsialaiset vietetään Kutemajärvellä tänään lauantaina. Venetsialaiset kokoavat yhteen alueen niin vakituiset asukkaat kuin kesämökkiläisetkin. Illanviettoon on luvassa leikkimielisiä kisoja kaikenikäisille ja arpajaiset. Tämän kesän teemana ovat myös erilaiset musiikkielämykset. Esiintymässä on muun muassa alankomaalainen tanssitaiteilija, laulaja ja laulunkirjoittaja Lily Kiara, instrumenttinaan akustinen kitara. Toisena esiintyjänä on reipashenkinen, humoristinen showbändi The Dick Hawks Jyväskylästä. Illan juontajana toimii Pirkko ”Piko” Hytönen.

Hämärtyneessä illassa rannalle syttyy kokko ja ilotulitus valaisee Kutemajärven taivaan.

Tilaisuus on pääsymaksuton ja ikärajaton koko perheelle sopiva kesäjuhla, jonka järjestäjinä ovat Toimintakeskus Kouluranta, Kutemajärviseura, Kutemajärven Metsästysseura ja Toivolapalvelut.

Venetsialainen ilta la 27.8. klo 18-24 Kutemajärvellä Koulurannassa (Pieksämäentie 1858).