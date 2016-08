Kansis-keskus valmistuu ajallaan

Kankaisten koulun oppilaiden pääsy uusiin opetustiloihin on jo lähellä. Uuden koulun rakentaminen on edennyt vauhdikkaasti suunnitelmien mukaan. Rakennus luovutetaan kunnalle 24. lokakuuta ja ensi vuoden alussa oppilaat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin.

– Suunnitelmien mukaan on edetty. Tietenkin joissakin pienissä yksityiskohdissa on tullut aikataulumuutoksia, kun materiaalien toimitusaikataulut eivät ole vastanneet odotuksia. Mitään sellaista ei ole kuitenkaan sattunut, mikä olisi rakennusaikataulua viivästyttänyt, kertoo Rakennusliike U. Lipsasen vastaavana työnjohtajana työmaalla toimiva Sauli Partti.

Koululaisten lisäksi rakennuksen valmistumista odottavat kuumeisesti myös kangasniemeläiset urheilu- ja kulttuuripiirit. Kirjaston noin 600 neliön tilat näyttävät jo valmiilta. Vain kalusteet ja kirjat puuttuvat. Noin 900 neliöisen liikuntasalin pinnat ovat valmiit, kattoon asennetaan parhaillaan telinettä projektorille ja näyttämötilassa askarrellaan sähköjen kanssa.

Viimeistelytöitä ja pulpetteja vaille valmiina ovat myös yläkerran opetustilat, joissa riittää valoa ja avaruutta. Alakerran keittiössä ovat käynnissä sähkötyöt ja laiteasennukset.

Hintaa koulun, kirjaston ja liikuntasalin sisältävälle Kansis-keskukselle kertyy kaikkiaan yli 10 miljoonaa. Hanke on Kangasniemen historian suurin investointi. Nyt tuon investoinnin ansiosta jäävät historiaan yläkoululaisten kolme parakkikoulussa vietettyä vuotta sekä niitä edeltävät kamppailut sisäilmaongelmien kanssa. Uuden koulun tilat on mitoitettu 150 oppilaalle.