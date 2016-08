Mannila rockkaa perjantaina

Mannilan kesäkauppa ja baari ovat palvelleet Hokan ja Puulan saarien vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita 25 kesää. Kesäkaupan ja baarin perustanut Raija Lumikuru pyöritti sitä ensimmäiset kahdeksan kesää. Nyt Mannilan kesäkauppaa ja baaria pyörittää yrittäjänä Timo Luoto yhdessä Jaana Laitisen kanssa, joille kuluva kesä on viides Mannilassa. Tosin he ovat antaneet viime vuosina vastuuta kaupan ja baarin pyörittämisestä Timo Luodon pojille Sami ja Atte Luodolle ja tänä kesänä töissä on ollut myös Mikke Luoto.

Kiireisimmät ajat Mannilan kesäkaupalla ja baarissa ovat juhannuksen lisäksi heinäkuun viikonloput, sillä ravintola houkuttelee ennen kaikkea vapaa-ajanasukkaita viettämään aikaa yhdessä.

– Ihmiset ovat tyytyväisiä, että tätä pidetään, ja pääsääntöisesti kaikki asiakkaat tuntevat täällä toisensa. Tämä on hieno yhteisö, Timo Luoto kertoo.

Asiakkaat kutsuvat Mannilan kesäkauppaa ja baaria Kesikseksi. Sami Luoto kertoo, että kesät Kesiksellä ovat sujuneet hyvin.

– Joka vuosi on ollut aikaisempaa enemmän väkeä ja välillä jopa liikaakin, niin että istumapaikat ovat olleet kortilla.

Erityisen suosittuja ovat lauantaiset tietovisat, joita vetää nyt kolmatta kesää Harri Aalto.

– Olen laatinut 390 kysymystä per kesä, joten täyteen tulee 1170 kysymystä, Aalto kertoo.

Kolmen kesän aikana hänen vetämiin tietovisoihin on osallistunut yhteensä yli 800 visailijaa.

Mannilan kesäkaupalla ja baarissa juhlitaan 25. kesää tulevana perjantaina, jolloin siellä järjestetään Mannila Rockkaa-tapahtuma. Kangasniemen Elävän musiikin yhdistys Livsfara ry tuo paikalle esiintymään Turbocoverin.

Tuleva viikonloppu on myös tämän kesän viimeinen viikonloppu, kun Kesis on auki. Yleisin asiakkaiden Luodoille esittämä kysymys on: Tuletteko ensi kesänä?

– Yleensä päätämme asiasta vasta talvella, mutta todennäköisesti tullaan, sanoo Sami Luoto.

Mannila Rockkaa. Mannilan kesäkaupalla ja baarilla perjantaina 26.8. kello 16 alkaen. Turbocover soittaa kello 21.