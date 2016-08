Elämä haltuun uusilla rutiineilla

Kesä on vaihtunut syksyyn, ja lomapäivät takaisin arkeen. Vaikka mökkilaiturilla pötköttely kiireisen toimiston tai koululuokan voittaakin, on moni kaivannut ainakin tiedostamattaan jo arkirutiinien pariin.

Ihmiset toistavat helposti elämässään samoja kaavoja, jotka helpottavat asioiden hoitamista ja luovat turvallisuuden tunnetta. Syövät joka aamu samaa leipää, kulkevat samaa reittiä töihin ja istuvat koulun ruokalassa saman pöydän ääressä. Rutiineihin on kuitenkin loman jälkeen usein vaikeaa palata. Tuntuu, että koneisto on tottunut pitkiin aamuihin sängyn pohjalla, ja aivotkin ovat jääneet jonnekin kesälaitumille. Erityisen jännää syksyyn laskeutuminen on ihmisille, joita odottaa aivan uudenlainen arki uudella paikkakunnalla tai koulussa.

Syksy on monelle aivan uudenlaisen motivaation aikaa, jolloin pyritään luomaan uusia rutiineja terveellisemmistä elämäntavoista, tasaisemmasta unirytmistä tai läksyjen huolellisemmasta tekemisestä. Haasteena onkin se, miten uudesta innosta syntyy rutiini, jolloin töihin pyöräily tai viimeistään iltakymmeneltä nukkumaan meneminen ovat täysin normaali osa arkea.

Koneen hidas käynnistyminen on kuitenkin enemmän mahdollisuus kuin uhka. Käytä siis tämä tilaisuus hyväksesi, riko totutut arkirutiinisi ja luo ne täysin uudestaan juuri omanlaisiksesi. Shakkilaudan sekoittaminen on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se haastaa aivoja erilaisin tavoin, sekä luo usein hyvää mieltä ja motivaatiota. Niinhän itse Albert Einsteinkin totesi aikanaan: ”Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen, ja odottaa eri tuloksia.”

Sannakaija Mäenpää