Kunta puoltaa LÃ¤sÃ¤kosken kalastusmatkailua

Kangasniemen kunta puoltaa pidemmän taimenen pyynnin poikkeusluvan myöntämistä Läsäkoskelle. Kunnanhallitus lausui kalastusmatkailutoiminnan turvaamisesta Läsäkosken Kartano Oy:n pyynnöstä. Läsäkosken Kartano Oy on saanut poikkeusluvan harjoittaa taimenen kalastusta poikkeusluvan turvin vuoden 2017 loppuun saakka. Yrityksen mielestä luvan määräaika tulisi olla pitempi.

Kunta katsoo lausunnossaan, että Läsäkoskella tulee voida edelleenkin harjoittaa kalastumatkailua, koska toiminnan ei ole voitu osoittaa olleen haitallista taimenkannalle, vaan päinvastoin, kanta on vahvistunut. Kunta katsoo, että kalastusmatkailutoiminnan jatkuminen Läsäkoskella ja elinkeinomuodon kehittäminen laajemminkin kunnan alueella on ensiarvoisen tärkeää.

