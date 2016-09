Välttäminen ja välittäminen opiskelijan silmin nähtynä

Työvalmentajan erikoisammattitutkinnon opiskeluissani olen tutustunut monen kunnan itsehallinnollisten palveluiden linjauksiin. Joissakin kunnissa on otettu käyttöön toimintaohjeet pätevää monialaista toimintaa tukemaan.

On kuntia, joissa sosiaali-ja terveydenhuollon palveluita toteutetaan ilman arviointi- ja tunnistustyökaluja. Tällöin kirjaukset ja niiden mukaiset monialaiset jatkotoimet saattavat olla mielivaltaisia. Oleellista voi jäädä huomaamatta tai asenteellisesti kirjaamatta, mikäli työkalut eivät ohjaa toimintaa. Monialainen yhteistyökin estyy ja vaara hoitovirheiden kertaantumisille on ilmeinen. Korkein valtahan saattaa olla sairaanhoitajan näpeissä, mikäli tuomaroi kirjauksia mielivaltaisesti.

On tehty tutkimuksia, miten kunnissa toimintasuunnitelmat ja niiden mukaiset toimet ovat ajantasalla, kuten esimerkiksi työttömien terveystarkastukset, lähisuhde -ja perheväkivallan tunnistus, nuorten ja vanhusten syrjäytymisen ehkäisy ym. Varsin kirjavalta näyttää lakisääteisten palveluiden käytännön toteutus.

Eettisesti pohdin omien kokemusten kautta:

Parisuhteeni aikana toin useaan otteeseen terveydenhuollolle esille itseeni kohdistuvaa toistuvaa fyysistäkin väkivaltaa. Lapsi oli näkemässä ja oireili tästä. Tilanteisiin ei terveydenhuollossa reagoitu. Viimein lapsen parasta ajatellen erosin. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyö ei toiminut. Poliisille itse ilmoitin ja kahdesta pahoinpitelystä, joille lapsikin altistui, ex-puoliso sai tuomiot huoltajuusoikeudenkäynnin jälkeen.

Ennen pahoinpitelyoikeudenkäyntiä tiedustelin kirjauksia väkivalloista, soittoajalla johtava lääkäri ei soittanut. Tilasin tiedot itse. Työterveydessäkin lapsen altistuminen väkivallalle oli kirjattu. Lastensuojelu?

Rekisterinpitäjä ohjeisti yhteispalaveriin kunnan perusturvan kanssa. Sovitussa palaverissa kunnanjohtaja epäsi asioiden selvittelyn, johtava lääkäri oli estynyt. Uutta aikaa en ole saanut.

Potilasvakuutuskeskus tutki asiaani, materiaalin sain itselleni nyt kesäkuussa. Huomasin, että kaikkia oleellisia kirjauksia itse tilaten en ole saanut. Paljastui, että lapsen altistumista fyysiselle väkivallalle on kirjattu jo pari vuotta ennen eroa. Poliisi, sosiaalitoimi ja oikeuden tuomaritkin ovat jääneet harkinnoissaan vaille oleellista tietoa. Väkivallan jatkuminen vaikutuksineen on sallittu vuosia. Edelleen peitellään. Lastensuojelu?

Puhelimitse aloin selvittää asiaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti. Terveydenhuollossa sain luurin korvalleni. Johtavalle lääkärille varasin soittoajan, ei soittanut.

Potilasvahinkokeskus ohjeisti poliisin puheille.

Jos kunnan perusturvassa aidosti välitetään toimia monialaisesti mahdollisimman varhain, yhteistyön tulisi olla suunnitelmallista, työkaluin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoskin on luonut verovaroin työkalut/ohjeistuksineen kaikkien saataville kohentamaan pätevää lainmukaista toimintaa.

Joissain kunnissa ne on välitetty ottaa käyttöönkin.

Timo Valkonen

Kangasniemi