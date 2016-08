Marjoja kaikille

Pieni pelko rinnassani kirjoitan tätä, koska tiedän, että thaimaalaiset saapuvat minä hetkenä hyvänsä ja poimivat taas marjat nenäni edestä.

Olen talven aikana keskustellut monien ihmisten kanssa siitä, miten röyhkeästi poimijat tulevat talojen ja lähimetsien liepeille putsaamaan kaikki marjat päivässä pois maanomistajien nenän edestä.

Vetoan paikkakuntalaisiin, jotka katselevat marjamaastot valmiiksi Thai-poimijoille. Ohjatkaa heidät kauemmas – pois ihmisten takapihoilta ja mökkien läheisyydestä. Aloittakaa omilta tai vanhempienne takametsistä, niin saatte tuta miltä tuntuu, kun marjat on viety nenän edestä!

Marjayrittäjille pitää saada pakote, että marjastaminen tapahtuu suurilla saloilla eikä yksityisten omistamilla palstoilla asutuksen lähellä. Myös maaston katsojille kielto poimijoiden opastamiseen asustusten lähelle.

Tämän kaltainen toiminta on bisnestä, jossa on oltava samat velvoitteet kuin muillakin yrittäjillä. Toiminta on epäeettistä, jos meillä on vielä tässä maassa omistuoikeus/jokamiehen oikeus olemassa. Yhdenvertaisuus ei toimi ja maanomistajat jäävät altavastaajiksi omilla maillaan.

Joukossamme on vanhuksia ja pienten lasten äitejä, sekä esim. omaishoitajia, jotka eivät voi lasten kanssa tai hoidettavan omaisen sitovuuden vuoksi lähteä pitkille marjareissuille tai eivät kykene kulkemaan pitkiä matkoja metsässä. He seuraavat marjojen kypsymistä huolestuneita joko Thai-poimijat ovat vieneet sadon – jopa raakana. Teollisuudelle kun kelpaavat marjat raakanakin.

Kyse ei ole kateudesta yrittäjää, tai maaston katsojaa kohtaan, vaan ihan kaikella ystävyydellä seuraamme toimintaanne. Toivomme teiltä vastaantuloa poimijoiden maastoon opastamisessa yksityisyyden rajaa kunnioittaen.

Äitee vm-51